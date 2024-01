Fides: Pogajanja z vlado se še vedno niso začela, priprave na stavko v polnem teku

Ljubljana, 5. januarja - Vlada še vedno ni oblikovala pogajalske skupine za pogajanja za rešitev stavkovnih zahtev zdravnikov in zobozdravnikov, ki jo je za torek napovedal Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides. Stavkovna pogajanja se tako še niso začela, kljub temu, da si stavke ne želijo, so priprave v polnem teku, so v sindikatu pojasnili za STA.