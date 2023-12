Vlada zaradi neimenovanja pogajalske skupine po oceni sindikata Fides krši zakon o stavki

Ljubljana, 23. decembra - V Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides, ki je minuli teden za januar napovedal najprej enodnevno opozorilno stavko, nato pa splošno stavko do preklica, so prepričani, da vlada krši obveznosti, ki jih ima na podlagi zakona o stavki. Vlada namreč po napovedi stavke še ni imenovala svoje pogajalske skupine, so opozorili v sindikatu.