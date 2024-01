Pregled - šport, 4. 1. (četrtek)

Ljubljana, 4. januarja - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v četrtek, 4. januarja.

BELJAK - Slovenska smučarska skakalka Nika Prevc (275,6 točke) je tudi na drugi tekmi svetovnega pokala v Beljaku slavila dominantno zmago. Osemnajstletnica, ki je z veliko prednostjo slavila že v sredo, je imela kar 20,3 točke naskoka pred domačinko Evo Pinkelnig. Slovenski uspeh je s tretjim mestom dopolnila tudi Nika Križnar (251,8).

LJUBLJANA - Poslovilna tekma slovenskega košarkarskega asa Gorana Dragića bo 24. avgusta v Stožicah, med drugimi pa bodo gosti Luka Dončić, Nikola Jokić, Giannis Antetokounmpo, Steve Nash in Jimmy Butler, so na novinarski konferenci sporočili organizatorji spektakla. Dvodnevni dogodek, na katerem bo Goran Dragić dokončno zaključil igralsko kariero, bo v prvi vrsti dobrodelen, saj bo ves izkupiček slavnostne večerje 23. avgusta in nato tekme v Stožicah dan kasneje namenjen humanitarnim organizacijam.

BRDO PRI KRANJU - Slovenska nogometna reprezentanca začenja sezono, katere vrhunec bo junija z evropskim prvenstvom v Nemčiji. Najprej bo gostovala v ZDA. Reprezentanci, ki sta se doslej pomerili dvakrat, bosta tekmo zunaj termina Mednarodne nogometne zveze (Fifa) odigrali v San Antoniu. Zbora reprezentance 14. januarja v Kopru se bo udeležilo 22 reprezentantov, kar 15 jih prihaja neposredno iz slovenskih prvoligaških klubov.

DALLAS - Slovenski košarkarski as Luka Dončić je bil v severnoameriški ligi NBA najboljši igralec Dallas Mavericks na poti do zanesljive zmage s 126:97 nad Portland Trail Blazers. Dončić je v razprodani domači dvorani American Airlines Center 30 od svojih skupno 41 točk dosegel v prvem polčasu, temu pa je dodal še šest skokov in pet podaj.

LJUBLJANA - Najboljše v letu 2023 so razglasili na Plavalni zvezi Slovenije. Naziva najboljših sta pripadla slovenski junakinji nedavnega evropskega prvenstva v 25-metrskih bazenih v Romuniji Neži Klančar iz ljubljanske Olimpije in finalistu svetovnega prvenstva v Fukuoki Petru Johnu Stevensu.