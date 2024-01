Pregled - svet, 4. 1. (četrtek)

GAZA - Izraelska vojska osredotoča svoje napade na osrednji in južni del Gaze, zlasti mesto Han Junis. Ob tem so obstreljevali tudi begunski taborišči Nuseirat in Magazi, pri čemer je slednje izraelska vojska pred časom opredelila za varno območje za civiliste. Skupno število smrtnih žrtev med Palestinci je medtem preseglo 22.400. Izraelske sile so ciljale tudi tarče v Libanonu, na zasedenem Zahodnem bregu pa so potekale racije.

TEHERAN/WASHINGTON - V Iranu je dan žalovanja zaradi sredinega bombnega napada na komemoraciji ob obletnici uboja generala iranske revolucionarne garde (IRGC) Kasema Solejmanija. Gre za najhujši tovrstni napad v 45-letni zgodovini islamske republike, so pa reševalne službe po prvotnih poročilih o več kot 100 ubitih znižale število smrtnih žrtev dveh eksplozij v bližini groba generala na 84. Potem ko je State Department zagotovil, da za eksploziji nista odgovorna niti ZDA niti Izrael, je odgovornost za napad prevzela Islamska država.

WASHINGTON - Ameriški zunanji minister Antony Blinken znova potuje na Bližnji vzhod, medtem ko se krepijo strahovi, da bi se lahko izraelska vojna v Gazi razširila na celotno regijo. Gre za četrti obisk ameriškega državnega sekretarja v regiji od začetka vojne. Tokrat bo poleg Izraela, Egipta, Jordanije, Katarja, Savdske Arabije in Združenih arabskih emiratov ter Zahodnega brega obiskal še Grčijo in Turčijo.

NEW YORK/WASHINGTON - Članice Varnostnega sveta Združenih narodov so v sredo, na prvem uradnem zasedanju v letošnjem letu, pozvale jemenske hutije, naj nemudoma prenehajo z napadi na ladje v Rdečem morju in Adenskem zalivu, češ da s tem ogrožajo stabilnost regije, svobodo plovbe in svetovno oskrbo s hrano. Pred tem so enak poziv na hutije naslovile tudi ZDA in enajst zavezniških držav. Po podatkih ZN je 18 ladjarskih družb že preusmerilo svoja plovila okoli Afrike, da bi se izognili Rdečemu morju. Hutiji so kljub temu iz solidarnosti s prebivalci Gaze nadaljevali z napadi, v katerih pa niso zadeli nobene ladje.

BAGDAD - V napadu z dronom sta bila ubita dva pripadnika Hašeda al Šabija, proiranske koalicije nekdanjih paravojaških skupin, ki je integrirana v iraško vojsko. Ta je za napad okrivila mednarodno koalicijo pod vodstvom ZDA, je sporočil urad iraškega premierja Mohameda Šie al Sudanija in napad označil za nevarno eskalacijo.

KIJEV - V novih ruskih napadih na Ukrajino so bili ubiti štirje ljudje, več pa je bilo ranjenih, so sporočile ukrajinske oblasti in opozorile, da je bilo poškodovanih več stanovanjskih stavb, avtomobilov in daljnovod. Oblasti so prav tako dodale, da je število smrtnih žrtev obsežnega petkovega ruskega napada na Kijev naraslo na 32.

NEW YORK - Newyorška sodnica Loretta Preska je v sredo objavila prvi seznam več kot sto oseb, povezanih z ameriškim finančnikom Jeffreyjem Epsteinom, ki je leta 2019 storil samomor, ko je čakal na sojenje zaradi spolnih zločinov. Med njimi so številna znana imena, a objava sodnih dokumentov ni prinesla pomembnih novih razkritij o Epsteinu. Poleg princa Andrewa sta med drugim imenovana nekdanja ameriška predsednika Bill Clinton in Donald Trump, ki pa nista bila obtožena kaznivih dejanj.

WASHINGTON - Bivši predsednik ZDA Donald Trump je v sredo zvezno vrhovno sodišče v pritožbi pozval, naj razveljavi odločitev vrhovnega sodišča v Koloradu, ki mu je minuli mesec onemogočilo kandidaturo za predsednika ZDA v tej zvezni državi. Dan prej, v torek, se je na državno sodišče pritožil tudi glede prepovedi kandidature v zvezni državi Maine.

TOKIO - Reševalci se na Japonskem trudijo doseči več sto ljudi, ki tri dni po silovitem potresu, ki je po zadnjih podatkih terjal najmanj 78 življenj, še vedno ostajajo odrezani od sveta. Nadaljuje se tudi iskanje preživelih, oblasti pa število pogrešanih ocenjujejo na več kot 50.

STOCKHOLM/HELSINKI/OSLO/KOEBENHAVN - Polarni mraz in sneg sta povzročila kaotične razmere na Švedskem, Danskem, Norveškem in Finskem. Na jugu Švedske je ponoči na eni glavnih cest zaradi snega obtičalo okrog 1000 vozil, več voznikov je ostalo ujetih tudi na Danskem. V več krajih na skrajnem severu Evrope so zabeležili temperature, nižje od 40 stopinj Celzija pod lediščem.

BUENOS AIRES - Sodišče v Argentini je po pritožbi sindikata zadržalo reforme trga dela argentinskega predsednika Javierja Mileija, ki predstavljajo pomemben del njegovih ukrepov za oživitev gospodarstva, so v sredo poročali argentinski mediji. Sodišče je odločilo, da se toliko pomembnih ukrepov za upravljanje trga dela ne bi smelo uveljaviti z odlokom, ki omogoča uveljavitev reform brez potrditve v kongresu.

DES MOINES - Na srednji šoli v kraju Perry v ameriški zvezni državi Iowa se je zgodil strelski napad, v katerem so bili ranjeni najmanj trije ljudje. Napadalec se je ob posredovanju policije ustrelil in kasneje zaradi poškodb umrl, več ranjenih pa zdravijo v bližnjih bolnišnicah.