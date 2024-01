Izraelska vojska po 40-urni raciji na Zahodnem bregu za seboj pustila razdejanje

Ramala, 4. januarja - Izraelska vojska je danes po več kot 40 urah končala racijo v begunskem taborišču v mestu Tulkarm za zasedenem Zahodnem Bregu. Kot navaja katarska televizija Al Jazeera, so med racijo pridržali in zaslišali več sto Palestincev, več njih pa je bilo pretepenih, je sporočil palestinski Rdeči križ. Po pričevanjih so vojaki za seboj pustili razdejanje.