V ZNP zgroženi nad "pogromom in šikaniranjem" nekaterih novinarjev RTVS

Ljubljana, 4. januarja - V Združenju novinarjev in publicistov (ZNP) so zgroženi nad "pogromom in šikaniranjem", ki ga nad nekaterimi novinarji izvaja nova uprava Radiotelevizije Slovenija (RTVS). Prepričani so, da je uprava novinarjem Panorame z današnjim dnem nezakonito onemogočila vstop v stavbo RTVS, zato jo bodo prijavili delovni inšpekciji, so sporočili iz združenja.