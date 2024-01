RTVS onemogočil dostop do delovnega mesta 15 zaposlenim na čakanju

Ljubljana, 4. januarja - Zaposlenim v informativni oddaji Panorama na drugem programu Televizije Slovenija (TVS), ki so bili napoteni na čakanje na delo doma, so danes onemogočili dostop do delovnih mest. V upravi Radiotelevizije Slovenija (RTVS) so pojasnili, da pravilnik o hišnem redu prepoveduje vstop in zadrževanje v prostorih RTVS brez utemeljenega razloga.