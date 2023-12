RTVS 15 zaposlenih napotil na čakanje zaradi odpovedi programov v skladu s sprejetim načrtom

Ljubljana, 30. decembra - RTVS je v petek 15 zaposlenih obvestila o začasni napotitvi na čakanje na delo doma zaradi poslovnih oz. organizacijskih razlogov, so za STA pojasnili v zavodu. Skladno s sprejetim programsko-produkcijskim načrtom za 2024 in odpovedjo programov jim kot delodajalec začasno ne more več zagotavljati dela, določenega s pogodbo o zaposlitvi, so dodali.