Sodniki in tožilci protestirali zaradi plač, odstopila državna sekretarka na ministrstvu za pravosodje

pripravila Vanja Tekavec

Ljubljana, 4. januarja - Sodniki in tožilci so danes prekinili delo in s tem izrazili protest, ker vlada ni uresničila odločbe ustavnega sodišča o sodniških plačah. Če se to ne bo zgodilo, ne izključujejo stopnjevanja protestnih aktivnosti ali celo stavke. Državna sekretarka Valerija Jelen Kosi pa je zaradi neuspešnih pogajanj o sodniških plačah danes odstopila.