Državni odvetniki podpirajo protest sodnikov in državnih tožilcev

Ljubljana, 4. januarja - Državni odvetniki podpirajo sodnike in državne tožilce v pozivu k spoštovanju pravne države in vladavine prava in k spoštovanju odločb ustavnega sodišča, tudi odločbe, s katero je ustavno sodišče ugotovilo, da so predpisi, ki urejajo plače sodnikov, v nasprotju z ustavo, je danes sporočila generalna državna odvetnica Ana Kerševan.