V nekaterih primerih bo treba zahtevo za zagotovljeno vdovsko pokojnino oddati do konca leta

Ljubljana, 4. januarja - Zagotovljena vdovska pokojnina, ki jo z letošnjim letom uvaja decembrska pokojninska novela, se bo izplačevala od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahteve za priznanje pravice do pokojnine. Pokojninski zavod bo to upošteval po uradni dolžnosti. V nekaj drugih primerih bo treba zahtevo za zagotovljeno vdovsko pokojnino oddati do konca leta.