Odbor DZ za delo za boljši položaj invalidsko upokojenih in vdov oz. vdovcev

Ljubljana, 7. novembra - Odbor DZ za delo je danes brez glasu proti za obravnavo na seji DZ pripravil dopolnjeni predlog pokojninske novele, ki izboljšuje položaj invalidsko upokojenih in vdov oz. vdovcev. Prav tako so brez glasu proti pripravili dopolnjeni predlog novele zakona o štipendiranju, ki posamezniku omogoča prejemanje državne in Zoisove štipendije hkrati.