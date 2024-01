Na pokojninskem področju novosti za delovne invalide, vdove oz. vdovce in poklicno zavarovane

pripravila Polona Šega

Ljubljana, 1. januarja - Na pokojninskem področju bo leto 2024 pestro, saj naj bi pripravili in sprejeli novo reformo. Že 1. januarja pa so v uporabi novosti, ki pomenijo ugodnejši položaj za delovne invalide in vdove oz. vdovce. Poleg tega od danes velja višja prispevna stopnja za tiste, ki so obvezno dodatno pokojninsko zavarovani oz. poklicno zavarovani.