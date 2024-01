Hrvaški Janaf sklenil rekordni dogovor s srbskim NIS o transportu nafte

Zagreb, 3. januarja - Hrvaški Jadranski naftovod (Janaf) je z največjo srbsko naftno družbo Naftna industrija Srbije (NIS) sklenil dogovor o transportu desetih milijonov ton nafte do leta 2026, so sporočili iz Janafa. Ocenili so, da gre za rekordni dogovor po dogovorjeni količini transporta nafte.