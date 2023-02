Srbija bo v naftovod do Madžarske vložila 100 milijonov evrov

Beograd, 10. februarja - Gradnja naftovoda, ki bo povezal Srbijo in Madžarsko, bo na srbskem ozemlju stala okoli 100 milijonov evrov, so sporočili iz srbskega ministrstva za rudarstvo in energetiko. Naftovod bo povezoval madžarsko Alđo in Novi Sad ter bo dolg 128 kilometrov. Državi v šestih letih načrtujeta tudi podvojitev čezmejne prenosne zmogljivosti elektrike.