Uspešno preizkusili čezmejne ukrepe ob izlitju nafte iz tankerja

Koper, 20. novembra - Slovenske in italijanske službe so danes pred Debelim rtičem izpeljale vajo ukrepanja ob izlitju nafte iz tankerja. Gre za del projekta Sistem za odzivanje na okoljska tveganja in nesreče v Severnem Jadranu NAMIRS, v katerem sodeluje še Hrvaška. Kot je za STA povedal poveljnik Civilne zaščite za obalno regijo Zvezdan Božič, je bil preizkus uspešen.