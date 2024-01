Nevihta Henk povzroča nevšečnosti v Veliki Britaniji

London, 3. januarja - V Veliki Britaniji so za danes izdali več sto opozoril pred poplavami, potem ko so dele države že dosegle obilne padavine z močnim vetrom. Ponekod nevihta Henk povzroča nevšečnosti tudi v prometu in oskrbi z energijo. Najmanj ena oseba je umrla, ko je na avtomobil padlo drevo.