Neurje Gerrit povzroča težave na Otoku

London, 27. decembra - Veliko Britanijo je zajelo neurje Gerrit z močnim vetrom in dežjem, ponekod pa tudi snegom, ki je še posebej prizadelo sever Anglije in Škotsko. Neurje med drugim že povzroča težave v cestnem, železniškem, letalskem in trajektnem prometu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.