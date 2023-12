Neurje Pia povzroča težave v Veliki Britaniji in na Nizozemskem

Edinburgh/Amsterdam/Berlin, 21. decembra - Sever Velike Britanije je danes doseglo neurje Pia z dežjem in močnimi vetrovi, ki grozi, da bo povzročilo motnje v prometu pred božičnimi prazniki. Najbolj je prizadelo sever države, kjer so sunki vetra dosegali med 100 in 130 kilometrov na uro. Pred prihodom Pie pa so na Nizozemskem na amsterdamskem letališču Schiphol že odpovedali 250 letov.