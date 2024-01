Pregled - šport, 1. 1. (ponedeljek)

Ljubljana, 1. januarja - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v ponedeljek, 1. januarja.

GARMISCH-PARTENKIRCHEN - Anže Lanišek (295,8 točke) je zmagal na drugi tekmi turneje štirih skakalnic v nemškem Garmisch-Partenkirchnu. Drugi je bil Japonec Ryoyu Kobayashi (292,6), vodilni po prvi seriji, tretji pa Nemec Andreas Wellinger (291,4), ki vodi po polovici novoletne turneje. Lanišek je šesti. Peter Prevc (272,6) je bil deveti, svetovni prvak iz Planice Timi Zajc (269,5) 11., 14. pa Lovro Kos (261,2), četrtouvrščeni s prve tekme v Oberstdorfu.

SZEKESFEHERVAR - Hokejisti SŽ Olimpije so v 35. krogu lige ICEHL v gosteh premagali Fehervar s 5:1 (1:0, 1:1, 3:0). Ljubljanska Olimpija je novo leto začela uspešno. Potem ko je 2023 končala z zmago proti Asiagu, jo je v začetku 2024 čakalo gostovanje pri vodilnem Fehervarju. Ljubljančani, deseti na lestvici, so svoje delo opravili z odliko in se veselili zanesljive zmage, katere junak je bil Trevor Gooch z dvema zadetkoma.

DOBBIACO - Ameriška smučarska tekačica Jessica Diggins je v Dobbiacu na Južnem Tirolskem potrdila nedeljsko zmago na 10 km klasično in prvi dan v letu 2024 slavila tudi na zasledovalni tekmi na 22 km. Solidno je nastopila Anja Mandeljc, ki je izkoristila tudi nekatere odpovedi in z 49. napredovala na 37. mesto. Eva Urevc zaradi bolezni ni nastopila.

DOBBIACO - Norvežan Harald Oestberg Amundsen je zmagovalec 20-kilometrske novoletne zasledovalne preizkušnje smučarjev tekačev v Dobbiacu na Južnem Tirolskem. Slovenija pa je na letošnji novoletni tekaški turneji ostala še brez zadnjega predstavnika v moški konkurenci, saj je Miha Ličef odstopil.

LJUBLJANA - Slovenski košarkarski prvoligaš Cedevita Olimpija je sporočil, da Italijan Simone Piangiani ni več trener članske ekipe. Kot so pojasnili v klubu, sta se klub in strateg za prekinitev sodelovanja odločila zaradi Piangianijevih zdravstvenih težav. Novi trener pa je postal Zoran Martić.

SYDNEY/PERTH - Poljska in avstralska teniška reprezentanca sta si na pokalu United v Sydneyju in Perthu že zagotovili nastop v četrtfinalu. Poljska je odpravila Španijo v skupini A, v skupini C pa je bila Avstralija boljša od branilke naslova, reprezentance ZDA.

BRISBANE - Nekdanja številka ena ženskega tenisa Japonka Naomi Osaka se je po 15 mesecih odmora in rojstvu otroka uspešno vrnila na igrišče. Na turnirju v Brisbaneu je v uvodnem nastopu premagala Nemko Tamaro Korpatsch s 6:3 in 7:6, za zmago pa je potrebovala kar 2:48 ure hudega boja. V naslednjem krogu turnirja z nagradnim skladom 1,7 milijona ameriških dolarjev jo čaka Čehinja Karolina Pliškova.