Pregled - svet, 1. 1. (ponedeljek)

LJUBLJANA - Številni po svetu so se od leta 2023 poslovili s praznovanji in osupljivimi ognjemeti. Ob 11. uri po srednjeevropskem času so v leto 2024 vstopili Havaji, uro kasneje so na vrsto prišli še prebivalci Ameriške Samoe. Kot zadnja sta ob 13. uri v novo leto vstopila nenaseljena Bakerjev in Howlandov otok v Tihem oceanu. Ob tem so mnogi po svetu današnji dan izkoristili za pogled v minulo leto in predvsem prihodnjih 12 mesecev.

GAZA/TEL AVIV - V nočnih napadih izraelskih letal na Gazo je bilo ubitih najmanj 24 ljudi, je sporočilo tamkajšnje ministrstvo za zdravje. O raketnih napadih so tik po polnoči poročali tudi iz Izraela. Odgovornost za te je prevzelo oboroženo krilo palestinskega gibanja Hamas. Izraelske sile so medtem izvedle tudi več racij na zasedenem Zahodnem bregu. Da se bo vojna v Gazi se bo nadaljevala tudi v letu 2024, je v nedeljo izjavil tiskovni predstavnik izraelske vojske in ocenil, da Izrael za bojevanje potrebuje več deset tisoč rezervistov.

TEL AVIV - Izraelsko vrhovno sodišče je razveljavilo ključni del sporne pravosodne reforme, ki sodišču odvzema možnost ukrepanja proti vladnim odločitvam. Gre za hud politični poraz vlade Benjamina Netanjahuja v času trajajoče ofenzive v Gazi. Izraelska vladna koalicija je konec julija v parlamentu sprejela omenjeni del pravosodne reforme. Opozicija je glasovanje v parlamentu bojkotirala, proti reformi pa so dolgo potekale množične demonstracije.

KIJEV/MOSKVA - V ukrajinskem obstreljevanju središča Donecka so bili ponoči ubiti štirje ljudje, so sporočile tamkajšnje separatistične oblasti. Ruska vojska je medtem nadaljevala s ciljanjem ukrajinskih mest, pri tem pa ubila najmanj eno osebo v Odesi. Po podatkih ukrajinskega vojnega letalstva je zračna obramba sestrelila rekordnih 87 od skupno 90 dronov tipa šahed. Ob zaostritvi vojne, ki vse bolj neposredno zadeva tudi prebivalce ruskih obmejnih regij, pa je predsednik Rusije Vladimir Putin napovedal krepitev napadov na Ukrajino.

TOKIO - Japonsko je stresel niz potresov. Najmočnejši med njimi je imel magnitudo 7,6, zaradi česar so oblasti za zahodno obalo osrednjega otoka Honšu izdale opozorilo pred cunamijem. Epicenter je bil na polotoku Noto, 505 kilometrov severozahodno od Tokia, kjer so potresne sunke čutili milijoni prebivalcev. Po podatkih japonskega meteorološkega urada je otočje skupno streslo okoli 60 potresov z magnitudo med 3 in 6,1.

GRADEC - V enem od lokalov je okoli 4. ure zjutraj izbruhnil požar, ki je po zadnjih podatkih policije terjal eno smrtno žrtev, še okoli 21 pa je bilo poškodovanih. Vzrok požara za zdaj še ni znan, vse poškodovane pa so prepeljali v bolnišnico.

BENETKE - Na poti med Benetkami in Trstom se je ponoči prevrnil avtobus z 79 turisti iz Bosne in Hercegovine. V nesreči, ki se je zgodila okoli 2.30, je bilo lažje poškodovanih več kot 30 ljudi.

BERLIN/AMSTERDAM - Nemška policija je v izgredih, ki so izbruhnili na silvestrovo, aretirala več kot 390 ljudi. Poškodovanih je bilo 54 policistov. Nemirno je bilo tudi na Nizozemskem, kjer je policija aretirala več kot 200 ljudi.

VATIKAN - Za mir na svetu se moramo obrniti k ženskam in materam, je na novoletni maši izjavil papež Frančišek in dodal, da imajo ženske pomembno vlogo tako v cerkvi kot v družbi. Ob tem je poudaril, da mora vsaka družba spoštovati in ščititi ženske. Papeževi maši je sledila tradicionalna molitev angelovega čaščenja.

BRUSELJ - Belgija prevzema predsedovanje Svetu EU s sloganom Zaščititi, okrepiti, pripraviti se. V prvih dveh mesecih predsedovanja se bodo posvetili zaključevanju sprejemanja zakonodaje, marca in aprila pa prihodnosti unije. Sledila bo kampanja pred junijskimi evropskimi volitvami, ko bodo v Belgiji potekale tudi nacionalne volitve. Belgija, ki je ustanovna članica unije, tokrat predseduje že 13.

ŠANGHAJ - Egipt, Etiopija, Iran, Savdska Arabija in Združeni arabski emirati so postali polnopravne članice skupine največjih gospodarstev v vzponu (Brics). Ta se je tako razširila na deset članic. Voditelji dosedanjih članic Bricsa - Brazilije, Rusija, Indije, Kitajske in Južne Afrike - so se o sprejetju novih članic dogovorili lani v Johannesburgu. V skupino so jih povabili šest - poleg peterice, ki se je skupini pridružila, še Argentino, ki je pred dnevi uradno sporočila, da se ne bo včlanila.

EREVAN - Z novim letom je uradno prenehala obstajati separatistična republika Gorski Karabah oz. republika Arcah, kot so jo imenovali tam živeči Armenci. Skoraj vsi njeni prebivalci, več kot 100.000, so septembra ob vojaški operaciji azerbajdžanskih sil zapustili svoje domove, kar je privedlo do konca več desetletij trajajočega konflikta v Zakavkazju.