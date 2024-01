Papež na novoletni maši izpostavil pomen žensk za mir na svetu

Vatikan, 1. januarja - Za mir na svetu se moramo obrniti k ženskam in materam, je na današnji novoletni maši v Vatikanu izjavil papež Frančišek in dodal, da imajo ženske pomembno vlogo tako v cerkvi kot v družbi. Ob tem je poudaril, da mora vsaka družba spoštovati in ščititi ženske.