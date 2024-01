Prvi otrok v letu 2024 prišel na svet v Ljubljani

Ljubljana/Maribor/Jesenice/Kranj/Novo mesto/Izola, 1. januarja - Prvi novorojenček v letu 2024 je šest minut čez polnoči prišel na svet v ljubljanski porodnišnici. Ime mu je Lev, težak je 3550 gramov in dolg 54 centimetrov, so za STA povedali v porodnišnici. Prva deklica, ki se je rodila v novem letu, pa je Lejna. Rodila se je v Mariboru ob 0.58, težka 4280 gramov in dolga 53 centimetrov.