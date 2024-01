Vstop v novo leto po svetu obeležili osupljivi ognjemeti

Ljubljana, 1. januarja - Večina ljudi se je od leta 2023 poslovila s praznovanji in osupljivimi ognjemeti. Ob 11. uri po srednjeevropskem času so v leto 2024 vstopili še Havaji, uro kasneje pa na vrsto pridejo še prebivalci Ameriške Samoe. Ob tem bodo mnogi po svetu današnji dan izkoristili za pogled v minulo leto in predvsem prihodnjih 12 mesecev.