Ob vladnem predlogu pokojninske novele največ pomislekov v SDS

Ljubljana, 24. novembra - DZ se je opredelil do vladnega predloga pokojninske novele, ki izboljšuje položaj invalidsko upokojenih in vdov oz. vdovcev. V SDS opozarjajo, da se je ob tem spregledalo številne druge revne upokojence. V koaliciji in na pristojnem ministrstvu poudarjajo, da sredstva namenjajo najranljivejšim, načrtovana je tudi celovita prenova zakona.