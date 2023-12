Izraelske sile na Zahodnem bregu zasegle več kot dva milijona evrov

Tel Aviv/Ramala, 28. decembra - Izraelske sile so danes v okviru racij v Ramali in drugih mestih na zasedenem Zahodnem bregu zasegle več milijonov izraelskih šeklov oziroma več kot dva milijona evrov. Ta denar je bil namreč po njihovih navedbah namenjen financiranju terorističnih dejavnosti. Racije so izvedli v menjalnicah, njihove lastnike pa aretirali, poroča britanski BBC.