Hrvati decembra za nakupe porabili 2,6 milijarde evrov

Zagreb, 28. decembra - Hrvati so decembra do božiča za nakupe porabili 2,6 milijarde evrov, kar je 351 milijonov evrov ali 15 odstotkov več kot v enakem obdobju lani, kažejo podatki hrvaške davčne uprave. V trgovini na drobno so v prvih 26 dneh decembra izdali za odstotek manj računov kot lani, njihova vrednost pa se je medtem povečala za 15 odstotkov.