Na Hrvaškem v evre še ni bilo zamenjanih skoraj pet milijard kun

Zagreb, 4. novembra - Odkar je Hrvaška 1. januarja postala del evrskega območja, ostaja v lasti državljanov in poslovnih subjektov še za 4,85 milijarde kun (644 milijonov evrov) gotovine. Po podatkih Hrvaške centralne banke (HNB) so do konca oktobra vrnili 87 odstotkov bankovcev in 25 odstotkov kovancev v stari valuti. Po 1. januarju bo menjava možna le še v HNB.