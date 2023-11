Hrvaški državljani v manj kot štirih dneh vpisali za pol milijarde evrov zakladnih menic

Zagreb, 17. novembra - Hrvaški državljani so od ponedeljka do četrtka dopoldne vpisali za 492 milijonov evrov t. i. nacionalnih državnih zakladnih menic, je sporočil hrvaški premier Andrej Plenković. S tem so štiri dni pred koncem prvega kroga vpisa presegli ciljni nominalni znesek izdaje enoletnih menic, ki je bil pri 440 milijonih evrov.