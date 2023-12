Slovenija prejela drugo izplačilo iz evropskega sklada za okrevanje

Ljubljana, 28. decembra - Slovenija je prejela plačilo na podlagi drugega zahtevka za izplačilo sredstev evropskega mehanizma za okrevanje in odpornost v vrednosti 536 milijonov evrov, so sporočili iz urade vlade za komuniciranje. Od tega je 226 milijonov evrov nepovratnih sredstev in 310 milijonov evrov posojil. Premier Robert Golob je to ocenil kot pomemben korak naprej.