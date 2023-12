Za usposabljanje mentorjev 1,4 milijona evrov iz mehanizma za okrevanje in odpornost

Ljubljana, 22. decembra - Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je objavilo javni razpis za usposabljanje skoraj 4000 mentorjev v podjetjih za praktično izobraževanje za dijake študente. Namen razpisa je izboljšanje odzivnosti sistema izobraževanja in usposabljanja na potrebe trga dela, za kar je namenjenih 1,4 milijona evrov iz mehanizma za okrevanje in odpornost.