Slovenija do konca tedna z drugim zahtevkom za plačilo iz načrta za okrevanje

Ljubljana, 13. septembra - Urad za okrevanje in odpornost bo predvidoma do konca tega tedna Evropski komisiji posredoval drugi zahtevek za plačilo, ki bo sestavljen iz drugega in tretjega obroka za nepovratna sredstva ter prvega obroka za posojila. Ministrstva ocenjujejo, da je izpolnjenih vseh 44 mejnikov in ciljev, ki so pogoj za plačilo sredstev.