Državljan BiH na Obrežju s 17 migranti v tovornjaku podrl zapornico

Mokrice, 28. decembra - V sredo okoli 23. ure je voznik tovornega vozila bosanskih registrskih oznak na mejnem prehodu Obrežje brez ustavljanja trčil v zapornico in nadaljeval vožnjo v državo. 41-letni državljan Bosne in Hercegovine, ki so ga policisti prijeli v Mokricah, je prevažal 17 državljanov Kitajske, ki niso izpolnjevali pogojev za vstop v Slovenijo.