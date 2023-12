WHO opozarja, da so prebivalci Gaze v veliki nevarnosti

Ženeva, 28. decembra - Prebivalci območja Gaze so v veliki nevarnosti, je v sredo opozoril generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Dejal je, da sta na od vojne razdejanem območju prisotna huda lakota in obup. Mednarodno skupnost pa je pozval k nujnim ukrepom za ublažitev nevarnosti za prebivalce Gaze in humanitarne delavce.