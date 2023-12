Jemenski uporniki v Rdečem morju napadli norveško ladjo

Oslo, 18. decembra - Norveško ladjo v Rdečem morju je danes zadel neidentificiran izstrelek, je sporočil lastnik ladje, norveško podjetje Inventor Chemical Tankers, in dodal, da posadka ni bila poškodovana. Odgovornost za napad so že prevzeli jemenski uporniki Hutiji, ki sicer trdijo, da so v Rdečem morju napadli dve z Izraelom povezani ladji.