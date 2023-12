V Rdečem morju vnovič napad na tovorno ladjo

Džeda/Sana/Kairo/Tel Aviv, 26. decembra - Med plovbo po Rdečem morju je bila danes vnovič tarča napada tovorna ladja. Odgovornost za raketiranje ladje drugega največjega svetovnega ladjarja MSC so prevzeli jemenski uporniki Hutiji, ki po poročanju tujih tiskovnih agencij trdijo, da so obenem z droni napadli tarče v Izraelu. Napadalne aktivnosti Hutijcev so potrdili v Pentagonu.