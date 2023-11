Ministrstvo išče novega varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano

Ljubljana, 10. novembra - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano išče novega varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano. Rok za prijavo je 24. november. Mandat varuha traja pet let, svoje delo opravlja nepoklicno, upravičen pa je do nagrade za opravljeno delo in do povračila potnih stroškov, so danes sporočili z ministrstva.