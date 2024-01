EPK Bad Ischl in Salzkammergut - od aktualnih do zgodovinskih tem

Salzburg, 1. januarja - Bad Ischl je danes znan predvsem kot romantično zdraviliško mestece, kjer sta poletja preživljala cesar Franc Jožef in cesarica Sisi. Jezera in gore območja Salzkammergut, kjer leži, letno privabijo več sto tisoč gostov z vsega sveta. V letošnjem letu bosta Bad Ischl in Salzkammergut nosila naziv Evropska prestolnica kulture (EPK).