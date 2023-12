Delo o napovedani stavki zdravnikov (19. 12.)

Ljubljana, 18. decembra - Milena Zupanič v komentarju Srce zdravstva so ljudje piše o napovedani stavki, ki so jo napovedali zdravniki, zdravstvene reforme oziroma prioritetnega cilja vlade Roberta Goloba, namreč

ni in prav nič ne kaže, da kmalu bo. Avtorica meni, da lahko napoved stavke razumemo kot klic v sili, ne toliko za plače kot za ohranitev javnega zdravstva.