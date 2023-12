Maribor, 22. decembra - Po letu in pol trajajoči zapori zaradi celovite obnove Lenta v Mariboru so danes sprostili promet na zahodnem delu tega nabrežja Drave. Vožnja je tako omogočena na delu od Strme ulice oz. Studenške brvi do Sodnega stolpa, so sporočili z mariborske občine.