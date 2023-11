Po mariborski Splavarski brvi tudi predstavniki Španije

Maribor, 10. novembra - Mariborski župan Saša Arsenovič in veleposlanik Španije v Sloveniji Juan Aristegui Laborde sta se danes skupaj s španskim arhitektom in projektantoma sprehodila po novo zgrajeni Splavarski brvi čez Dravo. Ta je sicer v uporabi že od poleti, so pa zdaj še uredili oba dostopa nanjo ter ob njej postavili razstavo o mariborskih mostovih.