Ob 30-letnici MKC Maribor zasadili 30 dreves na Lentu

Maribor, 15. decembra - Mladinski kulturni center (MKC) Maribor že vse leto obeležuje 30-letnico delovanja. Eden od vrhuncev v sklopu praznovanja okroglega jubileja javnega zavoda pa bo današnje odprtje drevoreda, v katerega so v sklopu akcije 30 dreves za 30 let s pomočjo donatorjev zasadili drevesa na stičišču Lenta in Strme ulice.