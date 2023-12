Odbor za zdravstvo po vetu DS interventnemu zakonu znova prižgal zeleno luč

Ljubljana, 21. decembra - Odbor DZ za zdravstvo je po vetu DS znova obravnaval zakon o interventnih ukrepih na področju zdravstva, dela in sociale ter z zdravstvom povezanih vsebin. Z devetimi glasovi za in enim proti je odbor zakonu znova prižgal zeleno luč. Zakon so podprli v Svobodi in Levici, proti je glasovala poslanka NSi. O zakonu bo v petek zopet odločal tudi DZ.