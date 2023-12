Interventni zakon s podlagami za uvajanje novega prispevka in številnimi drugimi ukrepi

pripravil Domen Anderle

Ljubljana, 15. decembra - DZ je v četrtek sprejel zakon o interventnih ukrepih na področju zdravstva, dela in sociale ter z zdravstvom povezanih vsebin, ki bo po navedbah ministrstva za zdravje pripomogel k večji dostopnosti, organiziranosti in učinkovitosti zdravstvenega sistema. Zakon prinaša podlage za uvajanje obveznega zdravstvenega prispevka in številne druge ukrepe.