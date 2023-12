DZ sprejel zdravstveni interventni zakon

Ljubljana, 14. decembra - Poslanci DZ so z 47 glasovi za in 25 proti sprejeli zakon o interventnih ukrepih na področju zdravstva, ki med drugim prinaša nekatere pravne podlage za uvajanje obveznega zdravstvenega prispevka in več denarja za zdravstveno blagajno. Zakon so podprli poslanci koalicijskih Svobode, SD in Levice, proti pa so glasovali SDS in NSi.