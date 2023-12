Ljubljana, 20. decembra - Upokojencem bo danes nakazan zimski letni dodatek. Znašal bo 40 odstotkov letnega dodatka, ki je bil izplačan junija in se je gibal v razponu od 145 do 455 evrov. Tisti z višjo pokojnino so prejeli nižji dodatek, tisti z manjšo pokojnino pa višjega.