Na računih upokojencev bodo 1,8 odstotka višje pokojnine

Ljubljana, 30. novembra - Upokojenci in prejemniki invalidskih nadomestil bodo danes skupaj z rednimi prejemki za november prejeli še 1,8 odstotka pokojnine oz. nadomestila, izplačanega za oktober. Vlada jim želi na tak način stopiti naproti, da bodo med vsesplošno draginjo lažje prebrodili čas do redne uskladitve. Ta bo izvedena januarja in bo znašala 8,2 odstotka.