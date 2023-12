Na Molu zavračajo očitke o združevanju vrtcev in zagotavljajo, da za otroke sprememb ne bo

Ljubljana, 19. decembra - Vodja oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje na Mestni občini Ljubljana (Mol) Marija Fabčič je zavrnila večino pomislekov o reorganizaciji ljubljanskih vrtcev, ki so jih svetniki izrazili na ponedeljkovi seji mestnega sveta. Fabčič je danes ponovno zagotovila, da sprememb za otroke in starše ne bo ter da programov ne bodo zmanjševali.