V Ljubljani zaradi optimizacije poslovanja načrtujejo združitev vseh 23 javnih vrtcev

Vodja strokovne skupine za združitev vrtcev Mol in ravnateljica Vrtca Galjevica Barbara Novinec je na redni novinarski konferenci župana Zorana Jankovića dejala, da želijo vzpostaviti novo organizacijo, ki bo prevzela nekatere podporne procese.

Ideja o optimizaciji poslovanja sicer živi od leta 2015, februarja letos pa so oblikovali strokovno skupino, ki pripravlja proces združitve. V skupini so ljubljanska podžupana Aleš Čerin in Boštjan Koritnik, glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije Branimir Štrukelj in tri ravnateljice vrtcev, med njimi tudi Novinec, ki je vodja skupine.

Skupina je ugotovila, da vrtci uporabljajo različne informacijske programe na različnih lokacijah. "S poenotenjem bi bile vse strateške poslovne storitve združene v enem centru, ki je načrtovan v novogradnji enote Vrtca Galjevica," je dejala Novinec.

Zagotovila je, da zaradi združitve ne bo prišlo do odpuščanj. Z oblikovanjem novih strateških podpornih služb, kot so pravna služba, služba za mednarodno sodelovanje in sektor za kadrovski menedžment, pa načrtujejo 14 dodatnih zaposlitev.

"Z optimizacijo poslovnih procesov s podpornimi službami želimo povečati učinkovito poslovanje in tudi razbremeniti ravnatelje v poslovodnem delu, da se bodo lahko v nadaljevanju v bodoče bolj posvetili in več časa namenili pedagoškemu strokovnemu delu in pa komunikaciji s sodelavci, otroki in starši," je povedala. Ob tem bodo spodbujali in krepili avtonomijo posameznega vrtca. Dodala je, da imajo za reorganizacijo tri različne možnosti, dokončne rešitve pa še ne.

Janković pa je dodal, da je ključna rešitev reorganizacije, da administrativne dejavnosti, podporne službe, finance, javna naročila, računovodstvo ter pravno in kadrovsko službo prenesejo na eno mesto. "Osnovna želja je tudi lažji prehod med zaposlenimi v istem vrtcu, kajti javni razpisi niso potrebni, zagotavljanje delovnih mest in nadomeščanja," je dejal.

Ravnatelji in ravnateljice vrtcev po njegovih besedah na sestankih niso izrazili nasprotovanja združitvi. Janković je dodal, da bo novo organizacijo vodila Novinec, začetek gradnje enote enote vrtca Galejvica pa načrtujejo prihodnje leto.

"Ideja o tem, da bi mi prerazporejali kader po celi Ljubljani na 110 lokacij, je norost," je na vprašanje, kaj reorganizacija pomeni za vzgojiteljice in pomočnice v vrtcih, dejala Novinec. Zaposlene bodo v krovni organizaciji, primarno pa bodo delale v matičnem vrtcu, je dodala. Večji izziv po njenih besedah predstavlja zapiranje oddelkov, zato gre pri združevanju tudi za prehajanje teh kadrov. Za starše pa reorganizacija pomeni, da bodo hitreje prišli do informacij o finančno-računovodskih vprašanjih.