V presejalni program za raka dojk na Vrhniki vključenih več kot 4000 žensk

Vrhnika, 15. decembra - Oktobra se je na Vrhniki zaključil šesti krog slikanja žensk v mobilni enoti presejalnega programa za raka dojk Dora, v katerega je bilo vključenih več kot 4000 žensk med 50. in 69. letom iz okolice Vrhnike. Raka so odkrili pri 18 ženskah, večinoma na začetni stopnji, ko je zdravljenje praviloma zelo uspešno, so sporočili z Onkološkega inštituta.